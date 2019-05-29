Sabah yatağından kalkamadı, kalbi koğuşta durdu

HAYATİ FONKSİYONLARI YOKTU… Olaya tanıklık eden görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre; Çalık’ın ambulans geldiğinde nefes almıyordu. 112 Acil Servis ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çalık’ın ‘ölüm katılığı’ olmadığı ancak solunumunun durduğu öne sürülürken, acil servise ise ‘ares’ vakası olarak gittiği elde edilen bilgiler arasında.

ÇALIK DÜN TOPRAĞA VERİLDİ… Mithat Can Çalık’ın cenazesi ailesi tarafından 27 Mayıs tarihinde teslim alındı. 27 yaşındaki Mithat Can Çalık, Mersin’in Akbelen köyünde dün öğle namazının ardından toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevinde 27 yaşında Mithat Can Çalık’ın ani ölümünün ardından soru işaretleri henüz cevaplanmadı.

Çalık’ın cenazesi 27 Mayıs tarihinde ailesi tarafından hastane morgundan teslim alınırken, dün memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

YENİDÜZEN olay gününe dair birçok detaya ulaşırken, 25 Mayıs tarihinde ‘112 Acil Servis’e Merkezi Cezaevi'nden iki ayrı çağrı yapıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 27 yaşındaki Çalık sabah sayımında yatağından kalkamadı, gardiyana rahatsız olduğunu işaretlerle anlattı. Öğle saat 12.00 sıralarında yatağından hiç kalkmayınca mahkûmlar durumu fark etti.

Sabah sayıma kalkmadı

Cezaevinde meydana gelen bu olayın ardından birçok soru hala cevaplanmadı. 25 Mayıs Cumartesi sabah sayımına kalkamadığı öğrenilen Mithat Can Çalık’ın gardiyanın sorularına işaretlerle yanıt verdiği ve rahatsız olduğu beyanında bulunduğu öğrenildi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgide, Çalık’ın yatağından kalkmadığını fark eden diğer mahkûmlar Çalık’ın nefes almadığını fark etmesi üzerine yardım çağrısında bulundu.

Kalbi koğuşta durdu iddiası

Mithat Can Çalık’ın kalbinin koğuşta durduğu iddia edilirken, ilk müdahalenin kendisini uyandırmaya çalışan mahkûm tarafından yapıldığı daha sonra koğuştan yükselen bağrışma sesleri ile gardiyanların müdahale ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiler arasında, Çalık’ın cezaevi karakoluna şuuru kapalı ve nefessiz bir vaziyette çıkarıldığı ve orada bir gardiyan tarafından kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

İlk çağrı 12.56’da yapıldı…

Cumartesi günü meydana gelen olayda, Çalık için cezaevinden ‘112 Acil Servisi’ne ayrı ayrı iki çağrı gittiği ilk çağrının 12.56’da yapıldığı öğrenildi. Merkezi Cezaevi’ne 25 Mayıs günü iki ayrı ambulansın gittiği öğrenilirken Çalık’ın 13.04’te hastaneye sevkinin yapıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, ambulans kısa sürede olay yerine ulaştı ancak Çalık’ın solunum ve hayati fonksiyonlarının olmadığı tespit edildi.

Olay yerinde müdahale yapıldı

Olaya tanıklık eden görgü tanıklarından edinilen bilgide, 27 yaşındaki Mithat Can Çalık’ın ambulans geldiğinde nefes almadığı, ‘ 112 ‘ Acil servis’in ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı ve ölüm katılığı olmadığı ancak solunumunun durduğu acil servise ‘ares’ vakası olarak gittiği öğrenildi.

Hastanede yaşamını kaybetti

Şuuru kapalı, nefes almadığı, solunumunun olmadığı iddia edilen ve 7 dakika içinde Lefkoşa Devlet Hastanesine ambulansla sevk edilen 27 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çalık dün memleketinde toprağa verildi

Pazar günü otopsisi gerçekleşen Mithat Can Çalık’ın cenazesi ailesi tarafından 27 Mayıs tarihinde teslim alındı.

27 yaşındaki Mithat Can Çalık, Mersin’in Akbelen köyünde dün öğle namazının ardından toprağa verildi.

Sosyal medyada aktifti

2017 yılında işlediği “Ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek”, “Adam kaçırma” ve “Kişinin üzerinden sirkat” suçlarından 7 yıl hapse mahkûm edilen Mithat Can Çalık’ın cezaevinde olmasına rağmen sosyal medyada sürekli aktif olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Mart ayında Türkiye’de babasını kaybeden Çalık, cezaevinde olmasına rağmen sosyal medya üzerinden babasını kaybettiğini duyurmuş, yapılan yorumlara cevap vermişti.

Çalık, yine hükümlü tutuklu olarak bulunduğu tarihler arasında sosyal medya hesabından 11 hafta önce Türkiye’ye iade edileceğini de paylaşmıştı.

2018 yılından bu yana iade için bekleyenler arasındaydı

Mithat Can Çalık’ın iade kararı 2018 yılı Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen, Çalık iade için bekleyenler arasındaydı.