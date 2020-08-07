Rusya, Coronavirüs aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacak

Rusya, geliştirilen yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacağını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Gridnev, ilk Covid-19 aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacaklarını söyledi. Şu anda aşının üçüncü aşamada olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, denemelerin önemine vurgu yaptı.

Rusya'da aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya'da toplu aşı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını duyurmuştu.