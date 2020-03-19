Polisin test sonuçları NEGATİF

Ülkede son yapılan coronavirüs kontrolleri arasında bir polis memuruna da yapılan testin negatif çıktığı açıklandı.

Polis Basın subaylığından az önce alınan bilgide polis memurunun test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de TAK’a yaptığı açıklamada, dün polis memuruna yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

Pilli, 33 olan vaka sayısında yeni bir artış olmadığını belirtti ve halktan sadece Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.

Polis, corona virüs salgınıyla ilgili bir polisin test sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, Gazimağusa'da bir polisin corona virüs tetkiklerinin pozitif çıktığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu meslektaşımız, ateşinin çıkması nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve burada kontrol altında tutulmaktadır. Polis mensubunun tahlil sonuçları bu aşamada henüz netleşmemiş olup, kesin sonucun yarın sabah itibariyle netleşmesi beklenmektedir" denildi.