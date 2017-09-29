Polis: Zabitler Off Licence kundaklandı

Lefkoşa’da bu sabahın ilk ışıklarında korku dolu anlar yaşandı.

Daha önce kurşunlanan, Metehan Çemberi yanında faaliyet gösteren Zabitler Of Licence isimli iş yerinde bugün saat 04.00’te muhtemelen yanıcı madde dökülerek, kundaklandığı ortaya çıktı.

Yangın sonucunda iş yeri ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken, iş yerinin üst katında bulunan Gürkan Özcan’a ait dairenin doğuya bakan yatak odası ile içerisindeki eşyalar yandı.

Yangında evin odaları da çıkan isten dolayı zarar gördü.

Dakikalar içerisinde işyerini kül eden yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili henüz tutuklama yok…



Görüntü Fuat Suiçmez