Personel emekli oldu, Tıbbi atıklar ortada kaldı!

Fehime ALASYA

Mağusa Devlet Hastanesi’nde sorumlu personel emekli oldu, bölgedeki hastanelerden haftada bir toplanması gereken tıbbi malzeme atıkları toplanmaz oldu. Sağlık Bakanı Pilli, durumu YENİDÜZEN aracılığıyla öğrendiğini belirterek, hemen ilgileneceklerini belirtti.

Pilli, “15 günden beridir oradaki atıklar Lefkoşa’ya gelemiyor. Aldığım bilgiye göre şoför emekli olmuş bunun yanında bakanlıktaki kadroyla ilgili bir değişim oldu. Bizim kulağımıza gelmemişti, bu işi yarın çözeceğiz, bu konuda çok hassasız” şeklinde konuştu.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde tıbbi atıkları toplayan şoförünün emekliye ayrılmasıyla bölge hastanelerindeki tıbbi atıkların yaklaşık üç haftadır toplanmadığı iddia edildi, Sağlık Bakanı Ali Pilli iddiaları YENİDÜZEN’e doğrulayarak, hemen gereğinin yapılacağını ifade etti.

Mağusa bölgesinde hem devlet hastanesinden hem de özel hastanelerden her Cuma toplanan ve Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde imha edilen tıbbi atıklar, üç haftadır toplanmayı bekliyor.

Tıbbi atıkların toplanmadığını YENİDÜZEN aracılığıyla öğrendiğini belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastane yönetimi, oradaki personelin emekliye ayrılması ve bakanlık nezdindeki görev dağılımlarının netleşmesiyle ilgili bir boşluk olduğu, bunun hemen giderileceği söyledi.

Pilli, on güne kadar hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeyle ada genelinde tüm özel hastanelerdeki atıkların bakanlık çatısı altında toplanıp imha edileceğini de savundu.

Pilli, ‘Göreve geldiğinden beri tıbbı atıklara çok önem verdiğini’ söyledi, ‘Tıbbı atıkların 3 haftadır toplanmadığını’ YENİDÜZEN’den öğrendi…

“Bizim kulağımıza gelmedi”

Pilli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geldiğim günden beridir tıbbi atıklara çok önem veriyorum, oradaki aracın arızasını giderdik, bir araç daha devreye soktuk.

Bu atıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne taşıyıp burada usulüne uygun imha ediyorduk. Ayrıca yakın zamanda tüm hastanelerdeki, özel hastanelerdeki ada genelinde tüm tıbbi atıkları toplayacağız. En fazla on güne kadar bu proje hayata geçecek.

Bölgedeki sorunu dinledik, 15 günden beridir oradaki atıklar Lefkoşa’ya gelemiyor. Aldığım bilgiye göre şoför emekli olmuş bunun yanında bakanlıktaki kadroyla ilgili bir değişim oldu.

Mağusa’da başhekimlikle ilgili de bazı değişimler olacak o yüzden sıkıntı oldu sanırım. Bizim kulağımıza gelmedi. Bu işi yarın çözeceğiz, bu konuda çok hassasız.”