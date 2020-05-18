Para transfer aracı soyuldu

Güneyde Lefkoşa’ya bağlı Ay.Demet’te bugün, soyguncuların, günlük tahsilatı almak için fırının önünde bekleyen para transfer aracına büyük bıçakla saldırdığı belirtildi.

Haber kaynakları, soyguncuların, para transfer aracı içerisindeki memura bıçakla saldırdığını ve hafta sonu tahsilatının da içinde yer aldığı parayı almayı başardığını belirtti.

Polis, olay yerinden kaçan soyguncuları bulmak için geniş çaplı arama başlattı.