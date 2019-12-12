Özyiğit: Geleneksel medyaya destek konusu son derece önemli

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geleneksel medyaya destek konusunun son derece önemli olduğuna işaret ederek, özellikle ülkede son günlerde yaşananlara, patronaj sistem ve bir takım sermaye gazetelerine bakıldığında geleneksel basının desteklenmesinin ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

Geleneksel medyaya destek konusunda gelinen son noktanın ne olduğunu soran Özyiğit, ortada bir parti yaklaşımı olmadığını ama bu ülkede herkesin sesine soluğuna ihtiyaç olduğunu, demokrasinin böyle şekilleneceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Maronit açılımı konusunun ve Maronitlerin haklarının korunmasının önemine işaret eden Özyiğit, Koruçam, Karpaşa ve Gürpınar’da yaşayanların durumuna değindi.

Sorunların çözümü için ekonomik kaynağa ihtiyaç olduğunu, ancak dönüş için ciddi bir engel bulunmadığını ifade eden Özyiğit, Maraş açılımı konusundaki görüşlerini de paylaştı.

Maraş konusunda yaşanan sürece işaret eden Özyiğit, Maraş’ta uluslararası bir durumun söz konusu olduğunu, TDP’nin Maraş’ın Birleşmiş Milletler gözetiminde esas sahiplerine açılması, Mağusa Limanı ve Ercan’ın da uluslararası deniz ve hava ulaşımına açılmasını savunduklarını kaydetti. Özyiğit, bu fikri sadece bütünlüklü çözüme yaklaşıldığında çok dile getirmediklerini söyledi.

Özyiğit, Kıbrıs sorunun ve Kıbrıs Türk toplum liderliği ile özdeşleşmiş bir konu olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk toplumunun lideri olduğunu, zaman zaman Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın bir ihtilafta olduğunun görüldüğünü, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Özyiğit, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası platformda yan yana olması gerektiğine inanç belirtti.

Lobicilik yapılmasının önemine de değinen Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun spor konusunda yaptığı girişimlerin ilerletilmesi ve gençlerin Kıbrıs Türk toplumu olarak spor faaliyetlerine katılması gerektiğini vurguladı.