Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Kıbrıs'ın güneyinde iktidarda bulunan Demokratik Seferberlik (DİSİ) partisi, Kasım sonu Berlin’de yer alacak üçlü görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak referans şartları üzerinde uzlaşıya erişilmesi temennisinde olduklarını belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve parti yetkililerinden oluşan bir heyet, bugün, Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ heyeti ile görüştü. Görüşme sonrasında basına ortak açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada, TDP ile DİSİ’nin zaman zaman bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı, bugün oldukça yararlı bir görüşme gerçekleştirildiği, her iki partinin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşılması yönündeki kararlı tutumunun sürdüğüne vurgu yapıldı.

Çözümün temeli

Çözümün temelinin, Birleşmiş Milletler parametreleri, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran tarihli “Guterres Çerçevesi” olacağı vurgulanan açıklamada, referans kavramlarında uzlaşı elde edilebilmesi için Berlin’de Kasım sonu yer alacak görüşmede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in güçlü destekçisi oldukları belirtildi.

Özyiğit: "Müzakerelerin başlaması en büyük temennimizdir"

TDP Genel Başkanı Özyiğit bir soru üzerine, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek 3’lü zirvenin olumlu bir zeminde ilerleyerek, Federal çözüme giden süreci hızlandırması arzu ve beklentisinde olduklarını belirtti. Özyiğit, “3’lü görüşmede referans şartlarında bir anlaşma olması ve hemen ardından da 5’li konferansın yapılarak müzakere sürecinin başlaması en büyük temennimizdir” dedi.

DİSİ Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, TDP heyetinde, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dış İlişkiler Sekreteri Deniz Birinci ile Basın ve Halkla İlişkilerden sorumlu MYK üyesi Evrim Benzetsel yer aldı.