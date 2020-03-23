Özmerter, yeniden Türkiye seferinde

Kıbrıslı iş insanı, İktisatbank sahibi Mete Özmerter, sağlıkta kullanılacak malzeme temini için yeniden özel uçağıyla Türkiye’ye uçtu.

Geçtiğimiz günlerde özel uçağıyla Ankara’ya uçan Mete Özmerter, ülkeye sağlık altyapısı için malzeme taşımış, bu duyarlı davranış kamuoyunun da büyük taktirini toplamıştı.

Mete Özmerter, özel uçağıyla Ankara’ya uçtuğunu ve ülkeye sağlık altyapısı için malzeme taşıdığını YENİDÜZEN’e doğrulamıştı.

5 yıldır uçuş yaptığını anlatan Özmerter, en anlamlı pilotluk deneyiminin de bu olduğunu söylemişti.

Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya konuşan Özmerter, dünyanın pek çok yerine uçtuğunu ancak ilk kez böylesi yüksek manevi duygular içinde olduğunu anlatmıştı.