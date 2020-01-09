

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın İstanbul'a çağrıldığı açıklandı.



Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Başbakan Ersin Tatar, son günlerde bölgemizde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep etmiş olduğu randevuya gitmek üzere (10.01.2020) yarın İstanbul’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denidli.

Açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarın öğleden sonra görüşecek olan Başbakan ve beraberindeki heyet 10 Ocak 2020 saat 09:25’de İstanbul’a gidecek ve temaslarını tamamlamasının ardından aynı akşam saat 22:05’de yurda dönecek" diye kaydedildi.

Davet Özersay'ın adaylık açıklaması sonrası mı?

Kudret Özersay'ın "sosyal medya profilinden acil olarak adaylık açıklaması"nı da bu "davet" sonrasında yaptığı iddia edildi, ancak, bunlar siyasi kulislerde söylenti olarak öne çıktı.



Yine iddialar, Türkiye'deki gündemin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetteki çatlak iddiaları, ayrıca ekonomik programla ilgili olacağı yönünde öne çıktı.

