'Ortak bir devleti birlikte yönetmek mümkün '

Politis gazetesi, Avrupa Parlamentosu milletvekili, akademisyen Niyazi Kızılyürek ile Kıbrıs’taki etnik şiddettin doğması ve gelişmesini konu aldığı “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi - Kıbrıs'ta Statü Kavgası ve Etnik Çalışma” isimli kitabı hakkında röportaj yaptı.

Habere göre Kızılyürek, kitabını anlatırken yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki çatışmanın, o dönemin siyasi elitinin yaptığı siyasi tercihlerden dolayı çıktığını belirtti.

Kızılyürek, çatışmanın, birinin Kıbrıslı Türk ve diğerinin ise Kıbrıslı Rum olmasından dolayı çıkmadığını, buna siyasi tercihlerin neden olduğunu söyledi.

Kızılyürek ayrıca iki toplumun ortak bir devleti birlikte yönetmesinin mümkün olduğunu çünkü aralarında gerilim yaratacak ortak bir hedefin artık olmadığını da belirtti.