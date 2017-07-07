ONAY YOK, ÇALIŞMA VAR!

Ayşe GÜLER

Alsancak’ta Mare Monte yolu üzerine MOBİL BETON SANTRALİ kurulması için düğmeye basıldı.

Çevre Koruma Dairesi tarafından ONAY VERİLMEMESİ rağmen Tüfekçi Ltd, yeni başlayacak bir otel inşaatında kullanmak üzere mobil beton santrali kurmak için çalışmalara başladı.

‘Ön ÇED’ kapsamında olan ve ilgili yasaya göre de sanayi bölgelerine kurulması zorunluluğu bulunan santral, yerleşim yerine yakın, denize sıfır denilebilecek bir noktaya inşaat ediliyor.

Onay vermemesine rağmen çalışmaların başlanması Çevre Koruma Dairesi’ni harekete geçirdi. Daire, Girne Kaymakamlığı’nı bölgedeki İZİNSİZ çalışmaları durdurması için bilgilendirdi.

YENİDÜZEN, ilgili taraflarla görüştü…

Şu anda ‘Ön ÇED’ raporunun Şehir Planlama Dairesi’nde olduğu belirtilen projeyle ilgili YENİDÜZEN, taraflarla görüştü.

Bölgeye mobil beton santrali kurmayı planlayan Tüfekçi Ltd Direktörü Hüseyin Tüfekçi, projeyi hayata geçirmek için yoğun uğraş verdiğini ancak kimseye derdini anlatamadığını söyledi.

Tüfekçi “Bölgede aynı santrali başka firma kuruyor. İzin almadan yapıyor…Ben kaçak kurmak istemiyorum, izin almak istiyorum. Ama cevap veren de yok…” dedi.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ise projenin ‘ön ÇED’ kapsamında olduğunu, böyle bir yatırımın sanayi bölgelerinde yapılabileceğine vurgu yaptı, “Görevde olduğum sürece burada böyle bir yapı olamaz, izin vermem” dedi.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ise projeyle ilgili ‘ön ÇED’ raporunun alındığını, bu raporun Şehir Planlama Dairesi’nde olduğunu belirtti.

Öte yandan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede yeni bir otel inşaatının başlayacağını bu nedenle de bölgeye mobil beton santrali kurulması fikrine olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Alsancak’ta Mare Monte yolu üzerine MOBİL BETON SANTRALİ kurulması için düğmeye basıldı. Yasaya göre sanayi bölgelerine kurulması gereken ve Çevre Koruma Dairesi tarafından da henüz onayı verilmeyen santral için çalışmalar başladı.

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ NE YAPACAK?

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı:

“Görevde olduğum sürece burada böyle bir yapı olamaz, izin vermem”

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, ilgili şirketin daireye müracaata bulunduğunu, projenin ‘ön ÇED’ kapsamında olduğunu aktararak, böyle bir yatırımın sanayi bölgelerinde yapılabileceğine vurgu yaptı.

Böyle bir projeye Çevre Koruma Dairesi’nin görüş vermeyeceğini dikkat çeken Aktolgalı, onay vermelerinin mümkün olmadığını açıkladı.

Aktolgalı, “Görevde olduğum sürece burada böyle bir yapı olamaz, izin vermem” dedi.

Projeyle ilgili de bilgi veren Aktolgalı, otel projesi esnasında gerekli olan betonun terminalde üretilip, inşaatta kullanılmasının planlandığını aktardı.

“Müracaatta bulundu, cevabı almadan işleme başladı…”

YENİDÜZEN’e konuşan Aktolgalı, söz konusu şirketin Daire’ye yaptığı müracaat sonrasında verilecek cevabı beklemeden bölgede işlemlere başladığını da ifade etti.

Aktolgalı, bölgede başlayan çalışmaların izinsiz olduğunu Girne Kaymakamlığı’na bildireceklerini söyledi.

Onay vermemesine rağmen çalışmaların başlanması Çevre Koruma Dairesi’ni harekete geçirdi. Daire, Girne Kaymakamlığı’nı bölgedeki İZİNSİZ çalışmaları durdurması için bilgilendirdi.

KAYMAKAMLIK ONAY VERDİ Mİ?

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen:

“Yasaya göre bu tür yerler Sanayi bölgelerine kurulmalı”

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, beton santralinin kurulmasına onay vermediklerini, bu konudaki yetkilinin Çevre Koruma Dairesi olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Erişmen, projeyle ilgili ‘ön ÇED’ raporunun alındığını, bu raporun Şehir Planlama Dairesi’nde olduğunu belirtti.

Erişmen, bölgeye yeni bir otel yapılmasının planlandığını ancak bu projenin henüz onaylanmadığını, vize aşamasında olduğunu kaydetti.

Beton santrali ile ilgili bölgede çalışma yapılması halinde Çevre Koruma Dairesi’nin devreye gireceğini

“Büyük yatırımlarda beton santrali kurulmasının bölge sakinlerinin sukuneti açısından daha uygun…”

Erişmen, büyük yatırımlarında beton santrali kurulmasının bölge sakinlerinin sukuneti açısından daha uygun olduğunu ancak yasaya göre bu tür yerlerin Sanayi bölgelerine kurulmasının uygun olduğunu da aktardı.

Söz konusu yerde Sanayi bölgesinin bulunmadığını ifade eden Erişmen, bölge halkını veya trafiği, düşünecek olursak, böyle yatırımlarda santral kurulması mantıklıdır. Ancak günün sonunda her şeyi yürüten yasalardır…” şeklinde konuştu.

BELEDİYE NE DÜŞÜNÜYOR?

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Mobil beton santrali kurulması fikrine olumlu yaklaşıyoruz”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede yeni bir otel inşaatının başlayacağını bu nedenle de

650 bin metre küp beton döküleceğini söyledi.

Ataser, belediye olarak bölgeye mobil beton santrali kurulması fikrine olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Bölgedeki yolların iş makinelerine uygun olmadığını söyleyen Ataser, mobil santral yapılmaması halinde trafikte ciddi yoğunluk yaşanacağını, bu durumun çevre kirliliğine de yol açacağını kaydetti.

Ataser, daha önce kurulan mobil beton santrallerinin amacına uygun kullanılmadığını, proje dışında dışarıya da beton satışının yapıldığını, sıkıntı yaşandığını dile getirdi, projeye onay verilmesi halinde denetimin belediye tarafından yapılacağını belirtti.

“Dışarıdan beton gelirse, sıkıntı yaşanacak. En düşük dökümü 4 bin metreküptür. Bütün gece döküm olacak. Vatandaşlar sıkıntı yaşayacak” diyen Ataser, bu sıkıntıları yaşamamak için santralin kurulması gerektiğini yineledi.

Ataser, projeyle ilgili Ombudsman’a da başvuracağını sözlerine ekledi.

TÜFEKÇİ LTD’NİN PROJESİ NE?

Tüfekçi Ltd Direktörü Hüseyin Tüfekçi:

“Kaçak kurmak istemiyorum, izin almak istiyorum…”

Bölgeye mobil beton santrali kurmayı planlayan Tüfekçi Ltd Direktörü Hüseyin Tüfekçi, projeyi hayata geçirmek için yoğun uğraş verdiğini ancak kimseye derdini anlatamadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e projeyle ilgili bilgi veren Tüfekçi, bölgeye yeni bir otel inşaatının başlayacağını, bu nedenle de bölgeye geçici beton santrali kurmak istediklerini belirtti.

Projeye Çevre Koruma Dairesi’nin projeyle ilgili sıkıntıyı aşamadığını ancak Alsancak Belediye Başkanı’nın da iş makinelerinin anayola girmesini istemediğini aktaran Tüfekçi, bu sorunu çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Tüfekçi, yasaya göre beton santralinin sanayi bölgelerine kurulabileceğine dair bilgi verildiğini ancak bölgeye yerleştirilecekleri santralin geçici olduğunu, yalnızca otel inşaatına hizmet vereceğini söyledi.

“Şu anda aletler bölgede kurulması için bekliyor. Bu işe bir çözüm bulunması lazım” diyen Tüfekçi, “Aynı santrali başka firma kuruyor. İzin almadan yapıyor, kaçak kurmak istemiyorum, izin almak istiyorum. Ama cevap veren de yok…” dedi.