Ölüme davetiye

YENİDÜZEN (Özel)

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda lastiği patladığı gerekçesi ile park eden tüp yüklü kamyon içerisinde bulunan bir şahsın sigara içmesi akıllara durgunluk verdi. Olası bir patlamaya davetiye çıkaran bu davranış “bu kadar da olmaz” dedirtti.

Öte yandan Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün öğle saatlerinde ‘lastiği patladığı’ gerekçesiyle içerisi tüp gaz dolu van araç ‘tüp gaz’ ile önlem aldı, kazaya davetiye çıkardı.

Anayol içerisinde duran ve sürücülerin anlam veremediği tüp gaz, van şoförün sürücüsü tarafından ‘tedbir’ olarak görülse de ana yolda seyir halindeki araçlar için tehlike oluşturdu.

Kazaya davetiye çıkaran olay sırasında araç sürücüsünün rahat halleri de dikkat çekti. Sürücü, ‘lastiğimiz patladı, uyarıcı üçgenleri koysaydık, rüzgârdan durmayacaktı o nedenle tüp gaz koyduk. Yardım hemen gelecek’ demekle yetindi.