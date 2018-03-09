ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Gazimağusa’da sabah evinde ölü bulunan DAÜ Döner Sermaye Müdürü 42 yaşındaki Fırat Çırak’ın kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis açıklamasına göre, Çırak’ın ölüm nedeni Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsiyle tespit edildi.



DAÜ Döner Sermaye Müdürü 42 yaşındaki Fırat Çırak, sabah saat 08.00'de Mağusa'daki evinde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Çırak’ın cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirlenmesi bekleniyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çırak’ın ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.