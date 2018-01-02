Okurlarımıza

Gaile Dergisi 31 Aralık 2017, 448. sayı itibarıyla haftalık yayın hayatının sonuna gelmiştir.Yeni yılda Gaile daha kapsamlı ve daha nitelikli olarak, her ayın ilk Pazar günü olmak üzere, aylık yayınlanacaktır. 4 Şubat 2018’de yeniden buluşmak üzere siz okurlarımızdan kısa süreliğine izin istiyoruz. Yeni Gaile’lerde buluşmak üzere…

Gaile