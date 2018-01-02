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Okurlarımıza

Okurlarımıza

Yeni yılda Gaile daha kapsamlı ve daha nitelikli olarak, her ayın ilk Pazar günü olmak üzere, aylık yayınlanacaktır.

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Gaile Dergisi 31 Aralık 2017, 448. sayı itibarıyla haftalık yayın hayatının sonuna gelmiştir.Yeni yılda Gaile daha kapsamlı ve daha nitelikli olarak, her ayın ilk Pazar günü olmak üzere, aylık yayınlanacaktır. 4 Şubat 2018’de yeniden buluşmak üzere siz okurlarımızdan kısa süreliğine izin istiyoruz. Yeni Gaile’lerde buluşmak üzere…

                                                                                                                                                                                          Gaile

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Gaile 448. Sayısı

Gaile 448. Sayısı

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