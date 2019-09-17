Okul çevrelerinde yaya devriyeler artırıldı

Polis Genel Müdürlüğü, okul çevrelerinde yaya devriyelerini artırdığını duyurdu. Konu ile ilgili şu açıklama yapıldı; 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başta öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla, eğitim öğretim yılı süresince, Polis Genel Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine bugün itibariyle başlanmıştır.