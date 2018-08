Nesrin Hikmet: Dolabımdaki her şey gereksiz

(Filolog)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Cesur derdim. Çünkü hiçbir zaman ellerim korkuyla bağlanmadı, sahip olduğum tüm başarı ve deneyimleri aldığım riskler sayesinde elde ettim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kesinlikle Adli Tıp doktoru olmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve spor

Kayıtsız kalamadığım şey… Bilgisiz insanların yönetme çabası

En büyük pişmanlığım… İnsanlara kolay güvenmek

En büyük sevincim… Ailem!

Hayatımın dönüm noktası… Yurtdışında üniversiteyi kazandığım zaman

Beni en çok etkileyen yazar… İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı HOMEROS

Başucumdaki kitap… Zülfü Livaneli – Orta Zekâlılar Cenneti



En keyif aldığım müzik… İnsan ruhu değişkendir, dolayısıyla onu besleyen müzikler de. Bu sıralar dinlediğim, Joan Osborne – One of Us

En son izlediğim film… Film değil de Türk dizileriyle aram olmamasına rağmen son dönemlerde yakın arkadaşımın tavsiyesiyle izlediğim bir dizi var. Güzel bir algı yaratıyor tavsiye ederim “Şahsiyet”

Kendim için son aldığım şey… Kolye

Dolabımdaki en gereksiz şey… Her şey, bunun için hemen bir önlem almalıyım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır diyebilmek

Kendimde beğendiğim özellik… Aslında iki özelliğimi beğeniyorum; Fedakarlık ve satrancın bana kattığı stratejik düşünebilme yeteneğim

Olmasa da olur… Faşist insanlar olmasın.

Olmazsa olmaz… Olmazsan olmaz.

En iyi yaptığım yemek… Molehiya’mı çok beğenirler

Hayalimdeki dünya… Birlik ve beraberliğin, barışın ve hoşgörünün sağlanabildiği bir dünya

Aşk benim için… Savaşın sonunda ilan edilen barıştır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bob Marley

Görmek istediğim yer… Bangkok

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya seyahatimi tamamlamak, farklı kültürleri ve insanları tanımanın, güzel yerleri ve doğayı keşfetmenin verdiği haz anlatılamaz.

Son olarak söylemek istediklerim… Ömür biter, kalkmalısın yerinden...