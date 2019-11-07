Mustafa Ürcan cerrahi serviste, Özkan Milli solunum cihazına bağlı

Kasım ayının ilk günlerinde trafikte yaşanan ciddi kazalarda ağır yaralı olarak kurtulan hastaların durumu ciddiyetini koruyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Doktoru Hasan Birtan’dan alınan bilgiye göre 2 Kasım’da Güzelyurt Lefkoşa anayolunda meydana gelen ölümlü kazadan ağır yaralı kurtulan 33 yaşındaki Mustafa Ürcan’ın, çene ve göğsünde kırık olduğu, cerrahi serviste tedavi gördüğü öğrenildi.

5 Kasım’da Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Özkan Milli ağır yaralanmıştı. Milli’nin yoğun bakımda olduğu, solunum cihazına bağlı olduğu ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi başhekimi Adil Özyılkan, 3 Kasım günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne giriş yapan Zeki Akgürgen ve Gülsen Akgürgen’in ise hastaneden çıkışlarının olmadığı fakat hastanede de olmadıklarını belirtti. Her iki ismin de durumlarının iyiye gitmesiyle kimseye bildirmeden hastaneden ayrıldıkları düşünülüyor.

Mustafa Ürcan, Güzelyurt Lefkoşa anayolundaki kazada ağır yaralı olarak kurtulmuştu…

2 Kasım’da Güzelyurt Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada Devrim Yılmaz (E-48) ve Seda Suat Yılmaz (K-43) kazada can vermişti.

Mustafa Ürcan (E-33), yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Seda Suat Yılmaz yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştı.

Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz olay yerinde yaşamlarını yitirmiş, olaydan ağır yaralı olarak kurtulan Mustafa Ürcan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Alkollü sürücünün çarpması ile yaralanan Zeki Akgürgen ve Gülsen Akgürgen yaralanmıştı…

3 Kasım’da Gönyeli Belediye Bulvarı gece yarısı meydana gelen trafik kazasında alkol alarak direksiyon başına geçen 30 yaşındaki sürücü Özay Seyitatlı yönetimindeki araçla, dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden seyreden 72 yaşındaki Zeki Akgürgen yönetimindeki araçla çarpışmıştı. Yaşanan kaza sonucu sürücü Zeki Akgürgen ve araçta yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Gülsen Akgürgen yaralanmıştı. Kaza sonrası her iki yaralı da Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Özkan Milli, Karpaz Pamuklu yolundaki kazada ağır yaralanmıştı…

5 Kasım’da Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Özkan Milli ağır yaralanmıştı.

Polise göre, Özkan Milli, yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti.

Özkan Milli’nin kullandığı araç, yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen 39 yaşındaki Birol Betmezoğlu yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli’nin kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.