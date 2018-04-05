Gönyeli Yenikent bölgesinde hizmet veren Hodri Meyhane, ilgi görmeye devam ediyor. Her akşam konukların akınına uğrayan mekânda muhabbet ve eğlence bir arada yaşanıyor. Her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri fasıl grubu eşliğinde eğlenen Hodri Meyhane konuklarının keyfine diyecek olmuyor. Lezzetli Kıbrıs mezeleri, kebapları, sıcak atmosferi ve kalitesiyle beğeni toplayan mekânda konuklar bir yandan içkilerini yudumluyor bir yandan da gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.