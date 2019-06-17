Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberlerine göre Moody's Türkiye'nin kredi notunu 1997 yılındaki seviyeye düşürdü.
İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberlerine göre Moody's Türkiye'nin kredi notunu 1997 yılındaki seviyeye düşürdü.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 13 Mart 1997’deTürkiye’nin notunu B1 yani yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına çekmesi ardından geçen koskoca 16 senelik mücadele ile Türkiye 16 Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir not seviyesini geri almıştı.
İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberlerine göre, yatırım yapılabilir not seviyesi ise sadece 3 sene korunabildi.
Notun 2016’da bir kez, 2018’de 2 kez indirilmesi ardından, geçtiğimiz Cuma gecesi açıklanan karar ile yeniden1997 yılındaki seviyeye, yani yüksek spekülatif sınıfa geri dönülmüş olundu.
İktisatbank haberinde Moody’s tarafından Cuma gece yarısı yayımlanan değerlendirmede, olası bir ödemeler dengesi krizine dem vurulduğu da not edildi.
İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberleri şöyle:
- Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 13 Mart 1997’deTürkiye’nin notunu B1 yani yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına çekmesi ardından geçen koskoca 16 senelik mücadele ile Türkiye 16 Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir not seviyesini geri almıştı
- Yatırım yapılabilir not seviyesi ise sadece 3 sene korunabildi. Notun 2016’da bir kez, 2018’de 2 kez indirilmesi ardından, Cuma gecesi açıklanan karar ile yeniden1997 yılındaki seviyeye, yani yüksek spekülatif sınıfa geri dönmüş olduk
- Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürülmesi belki şu aşamada not indirimi beklemeyen piyasaları tarafından sürpriz olsa da, kanımca, işin daha da ilginç tarafı, notun görünümünü de negatife çekilmesi oldu. Yani yakın vadede notun yeniden düşürülme ihtimali var!
- Raporda kullanılan sert dil dikkatimizden kaçmazken, devamında S-400 meselesi nedeniyle yaptırımların başlaması durumunda, Türkiye’ye IMF kapısının da kapanacağına yer verildiğini hatırlatalım
- Moody’s tarafından Cuma gece yarısı yayımlanan değerlendirmede, olası bir ödemeler dengesi krizine dem vurulmuş.