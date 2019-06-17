Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberlerine göre Moody's Türkiye'nin kredi notunu 1997 yılındaki seviyeye düşürdü.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 13 Mart 1997’deTürkiye’nin notunu B1 yani yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına çekmesi ardından geçen koskoca 16 senelik mücadele ile Türkiye 16 Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir not seviyesini geri almıştı.

İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberlerine göre, yatırım yapılabilir not seviyesi ise sadece 3 sene korunabildi.

Notun 2016’da bir kez, 2018’de 2 kez indirilmesi ardından, geçtiğimiz Cuma gecesi açıklanan karar ile yeniden1997 yılındaki seviyeye, yani yüksek spekülatif sınıfa geri dönülmüş olundu.

İktisatbank haberinde Moody’s tarafından Cuma gece yarısı yayımlanan değerlendirmede, olası bir ödemeler dengesi krizine dem vurulduğu da not edildi.

İktisatbank güncel piyasa ve döviz haberleri şöyle: