'Misafirhane' kapandı, ‘derneğe’ soruşturma başlatılacak
Alsancak’ta çocuklara izinsiz yatılı din eğitimi veren Alsancak Misafirhanesi mühürlendi, ‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne soruşturma başlatılıyor.
A+A-
Dila ŞİMŞEK
Alsancak’ta çocuklara izinsiz yatılı din eğitimi veren “Alsancak Misafirhanesi” isimli yasa dışı merkez dün mühürlendi.
YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, ‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne soruşturma başlatılacağını kaydetti.
Belediyenin ‘misafirhaneyi’ dün ruhsatsız işletme nedeniyle kapattığını belirten Ataser, Eğitim Bakanlığı ile birlikte Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurulduğunu ve ‘derneğe’ soruşturma başlatılacağını söyledi.
Hatırlanacağı üzere, YENİDÜZEN ‘Alsancak Misafirhanesi’ ismi verilen villada, 60 çocuğa ‘izinsiz’ din eğitimi verildiğini gündeme getirmiş, Eğitim Bakanlığı ve Alsancak Belediyesi harekete geçerek denetim başlatmıştı.
Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
'Alsancak Misafirhanesi' bugün kapatılıyorAlsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” adı altında çalışan Alsancak Misafirhanesi’nin bugün saat 10:00’da kapatılacağını açıkladı.