Kıbrıslı iş insanı, pilot Mete Özmerter, özel uçağıyla bir kez daha adaya tıbbi malzeme taşıdı. Özmerter, bu kez İstanbul’dan çok sayıda hızlı test kiti ve maske getirdi. Havacılığı yıllardır hobi olarak sürdüren ve özel jetiyle profesyonel düzeyde uçuşlar yapan Özmerter, gönüllü kişilerin bağışlarıyla alınan tıbbi malzemeleri Ankara ya da İstanbul’dan adaya taşıyor. Kıbrıslı iş insanları yanı sıra UNDP ve Türkiye’den gönderilen tıbbı malzemeler, tarifeli hava ulaşımının durduğu salgın sürecinde özel uçuşlarla adaya getiriliyor.

İsviçre yapımı Pilatus PC 12 tipi jet uçağıyla yeniden Ercan’dan İstanbul’a uçan Özmerter, buradan aldığı tıbbi malzemeyi akşam saatlerinde adaya getirdi.



