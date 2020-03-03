Mersin’den Paralimni’ye 101 mülteci

Çoğunluğunun kadın ve çocukların oluşturduğu 101 Suriyeli, dün öğleden sonra denizden Kıbrıs’a ulaştı. Paralimni’deki balıkçı barınağına çıkan mülteciler, Kokkinotrimithia'daki geçici sığınma kampına götürüldü.

İnCyprus’un haberine göre mülteciler 15 metrelik bir tekne ile Mersin’den Kıbrıs’a doğru açıldılar.

Mülteci teknesi Kıbrıs Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler, mültecilere denizden eşlik etti.

4’ü hamile, çoğu kadın ve çocuk

Mülteciler Kıbrıs’a girerken olası bir koronavirüs salgınına karşı sağlık kontrolünden geçirildi.

101 kişiden oluşan mültecilerin dördü hamile olmak üzere 13’ü kadın, 43’ü çocuk ve 45’inin de erkek olduğu açıklandı.

İdlib ve Halep'ten geldikleri öğrenilen mülteciler, Kıbrıs’a ulaşmaları için 4000 euro ödeler.

Mersin’den bir gemi daha…

Kıbrıslı Rum haber kaynaklarına göre Mersin’den Kıbrıs’a gelmek için bir geminin daha hareket edeceği belirtiliyor.