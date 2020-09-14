Meclis’te ‘Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ gündemi

Meclis Genel Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi’ni görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Milletvekilleri yasaya ve sürece ilişkin konuşuyor.

Değişiklik Yasa Önerisi ile Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenliyor, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasının ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanıyor.



DP Genel Başkanı Ataoğlu:

“İş bilmezsiniz!”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hazırlanan yasanın önemine işaret etti, ilk günden bu çalışmanın yapılmış olması gerekliliğine değindi.

Pandemi Hastanesi tamamlanana kadar vakalara ilişkin izlenecek politikayı soran Ataoğlu, açılıma dair izlenen bir strateji ya da planın olmadığına vurgu yaptı, varılan noktanı ‘korkunç’ olduğunun altını çizdi.

“Hükümet bu aşamada ne yapacak, kapanma mı düşünülüyor? Sosyal medyaya bakarak mı bir politika çizeceksiniz” diye soran Ataoğlu, Pandemi Hastanesi yapılırken doktor, hemşire eksikliği, gereksinimi için hazırlık yapılmadığına değindi.

Sağlıkçı diye yapılan istihdamların gerçekten sağlık çalışıp çalışmadığını soran Ataoğlu, Sağlık Bakanı’nın çaresizlikten kapı kapı gezip gönüllü sağlıkçı aradığını ifade etti.

“Bu kadar mı iş bilmezsiniz” diye soran Ataoğlu, bunun sokaktaki herkes tarafından söylendiğini belirtti. Devlete güvenin kaybedildiğini, halkın hükümetin iş bilmez tutumlarından dolayı zarara uğradığını kaydetti.

“Kimsenin gailesi Cumhurbaşkanı seçimi değil, kendi sağlığıdır”

Ekonomik konularda Hükümet’in ‘3 maymunu oynadığı’ görüşünü belirten Fikti Ataoğlu, iflaslara işaret etti, iflasların Hükümet’in yanlış kararları ile artacağına işaret etti.

Okulların açılmasında da ‘fiyasko’ yaşandığını söyleyen Ataoğlu, yüksek öğrenimde de tedbirlerin geciktiği görüşünü belirtti.

Ataoğlu’nun yüksek öğrenime ilişkin ifadeleri sırasında yerinden konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile aralarında kısa süreli bir atışma da yaşandı.

DP olarak seçimin 1 yıl ötelenmesi önerisi yaptıklarını anımsatan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, önümüzdeki ay yapılacak seçime katılımın az olacağı öngörüsünü de belirtti.

Ataoğlu, “Kimsenin gailesi Cumhurbaşkanı seçimi değil, kendi sağlığıdır” dedi. Ataoğlu seçimin yeniden ötelenmesinin de konuşulabileceğini de belirtti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, sadece eleştiri değil önerilerinin de olduğunu belirtti, dikkate alınmasını önemine değindi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

Belediyelerin ‘emir eri’ gibi kullanıldığını, etki ve yetki verilmediğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Belediyeler Birliği ile yaptığı görüşmelerde bu eksikliğin kendisine iletildiğini de aktardı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Önerisi ile konulan yasaklara uymayanlara yönelik yaptırımların düzenlendiğine işaret etti, 6 yıldır devam eden bu mücadelede yasa değişikliğinin bugün fark edilmesini eleştirdi.

Berova: "Bize özgü değil, zaman zaman alevlenebilir"

Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, pandeminin ülkeye özgü olmadığını, “zaman zaman alevlenmenin olabileceğini” söyledi. Toplu alanlardan uzak durulası gerektiğinin altını çizen Berova, bu nedenle meclis konuşmalarının da kısa olmasını diledi. Hazırlanan yasal değişikliğin önemine vurgu yapan Berova, halkın kurallara uymasını istedi.