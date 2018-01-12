Meclis’in yeni isimleri: ‘Yapılacak çok iş var’

Fehime ALASYA

Meclise girer girmez yapılacak olan faaliyetlerin listesini YENİDÜZEN ile paylaşan yeni Milletvekilleri, hangi konulardan işe koyulacağını anlattı.

Seçim sistemine atıfta bulunan birçok vekil, öncelikle bu konuyu ele alacağını kaydetti.

Ekonomi, sağlık ve üretim gibi konuların acilen ele alınması gerektiğine değinen birçok vekil, “Birçok sorunumuz var ama…” diyerek cümleye başladı…

Seçim sonuçlarının netleşmesi ile siyasette yer alacak olan isimler de belirlendi.

Net olarak ortaya çıkan tabloda ilk kez Meclis’te 6 siyasi partinin yer alacağı ortaya çıktı.

Meclis’te yer alacak olan bu partiler içerisinde ise toplamda 21 yeni vekil olduğu görüldü.

UBP, CTP, DP, HP, TDP ve YDP’den Meclis’e ilk kez girecek olan bazı yeni yüzler, gelecek planlarından söz etti.

Vekillerin listesinde ilk olarak ‘yolsuzluk’ araştırması, soruşturmasına gidilmesi ve seçim sisteminin iyileştirilmesi gibi konular yer aldı.

Ekonomik konularda çalışmalara başlamak istediğini söyleyen bazı vekillerin yanı sıra, yeni bütçenin geçirilmesi konusunda kolları sıvayacağı görüldü.

Öncelikler değişse de sorunlar aynı…

Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini ifade eden TDP’den Meclis’e girecek parti Genel Başkanı ve yeni vekil Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusundaki görüşmeleri ve ülkedeki pek çok sorunu işaret ederek, vakit kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hukukçu olarak Meclis’te görev alacak olan UBP vekili Oğuzhan Hasipoğlu, yasa çalışmalarına katkı koymak istediğini belirterek, “Şimdi meclisin yüzde 10’una yakın bir hukukçu var. Cumhurbaşkanı ve yargıdan ne kadar az yasa dönerse o kadar başarılı bir meclisimiz olur diye düşünüyorum. O yüzden tüm bunlara katkı koyacağız” dedi.

Sağlık alanında görev yapan DP vekili Dr. Koral Çağman ise bu sektörde çeşitli çalışmalar yapmaya hazırlanıyor…

“İdari kadrolarda ise liyakat sistemini uygulayabilmek istiyoruz diyen HP vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ilk olarak seçim sistemi için çalışmalar başlatacağını kaydetti.

“Birçok sorunumuz var” diyen CTP vekili Salahi Şahiner, öncelikle ülke ekonomisini ele alarak istediğini anlatarak, diğer sorunlara değindi.

Ele alınması gereken birçok noktaya değinen CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli , “Yolsuzluklara, adaletsizliklere karşı toplumun vicdanı olacak, mücadeleyi yükseltecek, hesap soracağız” dedi.

YDP vekili Erhan Arıklı ise “İlk işimiz seçim yasasının değiştirilmesi için bir önerge hazırlamak olacak” dedi.

PARTİLERDEKİ YENİ VEKİLLER NE DEDİ?

Gülşah Sanver Manavoğlu (HP): “Yolsuzlukların üzerine gideceğiz”

“İlk olarak yolsuzlukların üzerine gideceğiz, soruşturabileceklerimizi soruşturacağız. Nereden buldun yasası kapsamında soruşturma gerçekleştireceğiz. Sağlık sistemindeki genel sağlık sigortasını hayata geçirmek için çeşitli girişimlerimiz olacak. Eğitim sistemimizi eski ve başarılı haline geri döndürmek istiyoruz. İdari kadrolarda ise liyakat sistemini uygulayabilmek istiyoruz.

İlk olarak ise seçim sistemini daha demokratik, özgürlükçü ve halkın iradesini tam yansıtacağı bir şekle getirmek için çalışmalarım olacak.”

Oğuzhan Hasipoğlu (UBP): “Yasa çalışmalarına ve Kıbrıs Müzakere sürecine katkı koymak isterim”

“Mazbatamızı aldıktan sonra iki tane en önemli giriş amacım vardır. Bir hukukçu olarak yasa çalışmalarına katkı koymak ve Kıbrıs Müzakerelerini takip eden bir kişi olarak, meclisle müzakere heyeti arasında daha şeffaf daha fazla işbirliği içerisinde olacak bir çalışma ortamı yaratmaktı.

Bir hukukçu olarak yasa çalışmalarına katkı koymak istiyorum. Şimdi meclisin yüzde 10’una yakın bir hukukçu var. Cumhurbaşkanı ve yargıdan ne kadar az yasa dönerse o kadar başarılı bir meclisimiz olur diye düşünüyorum. O yüzden tüm bunlara katkı koyacağız. Müzakereler kapsamında da nihai hedefimiz 2018 yılında olası müzakere masasında mutlak suretle KKTC halkı için sonuç alınmasıdır. Bu anlamda da müzakereler bir zaman sınırı konmasıdır.”

Dr. Koral Çağman (DP): “İlk olarak sağlığı ele almak isterim”

“Değişmek istediğimiz bir sürü şey var. En iyi bildiğim konu sağlık, eğer böyle bir olanağım olacaksa ilk olarak sağlığı ele almak isterim. Sağlık bir devlet politikası, tek başına bir parti veya kişi yorumlarıyla olamaz, temel arzumuz bunu bir devlet politikası haline dönüştürüp, her gelen hükümetin bu alanda değişiklikler yapmasına izin vermemiz gerekiyor.”

Erhan Arıklı (YDP): “Aciliyeti olan çok fazla sıkıntılar var”

“Ülkeyi değiştirmek için yola çıkmıştık ama vatandaş bize iki milletvekili çıkarmayı layık gördü. Bu gece de parti meclisi toplantımız var. Bu toplantıda hükümet senaryolarını ve kendi yüzdeliklerimizi değerlendireceğiz. Öncelikle seçim yasasının değişmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gerçekleştireceğiz. Bunu yapan her partiye de destek vereceğiz.

Bütçenin çok acil geçmesi gerekiyor. Ülkede aciliyeti olan çok fazla sıkıntılar var, bu sorunların çözümüne katkı koyacağız.

İlk işimiz seçim yasasının değiştirilmesi için bir önerge hazırlamak olacak. Tek bölgeli çarşaf liste, karmanın kaldırıldığı ve bir tercihli seçim sistemi arzuluyoruz. Bunu yapacak olan hükümete de içinde olalım ya da olmayalım bu konuya her şekilde destek veririz.”

Cemal Özyiğit (TDP): “Yolsuzlukları ve keyfi vatandaşlıkları mercek altına almakla başlanmalı”

“Ülkenin öncelikle kısa sürede hükümet kurması gerekiyor. Bütçe geçmedi, Kıbrıs görüşmeleri başlayacak, tüm bunlar için derhal bir adım atılmalı. UBP ile olmayacağız diye de bir ortak duruşumuz var. Öncelikle tüm yoğunlaşmamız bunların üzerine. Bütçe ve Kıbrıs konusu çok önemli…

Mecliste boş koltuklara değil, tüm vekillerin olacağı platform sağlanmalı diye düşünüyor.

Şu anda insanların beklediği birtakım yolsuzlukları gündeme getirerek, yargı yoluna taşıyarak, keyfi vatandaşlıkları mercek altına alarak işe başlamak isterim.”

Salahi Şahiner (CTP): “Kaybedecek tek bir günümüz bile yok…”

“Birçok sorunumuz var ama… Öncelikle ekonomiden başlamak isterdim. Kamu sektörünün hantal yapısı için hızlı bir şekilde e devletin yapılanması ve hayata geçirilmesi gerek.

Ülkenin altyapı sorununun çözümü için TC den ayrılan kaynağın kuruşu kuruşuna kullanılması için planlı ve projeli, çeşitli çalışmalarım olacak.

Alarm veren çevre sorunlarına da eğilmek isterim.

Bir de üreten kesimin desteklenmesi, ürününü pazarlayabilmesi için devletin elini taşın altına koyması gerek yoksa üretici yok olma noktasında. Tüm bunlar için çok hızlı davranılması gerekiyor, kaybedecek tek bir günümüz bile yok…”

Dr. Sıla Usar İncirli (CTP): “Toplumun vicdanı olacak, mücadeleyi yükseltecek, hesap soracağız”

“Her ne kadar seçim sonuçları umut ettiğimizden uzak olsa da yeni dönemde Meclis'in en yüksek kapasitede, verimli çalışması için büyük çaba ortaya koyacağız.

Sosyal devletin gereği olan nitelikli, eşit kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinin topluma sağlanması önceliğimiz olacaktır. Sağlık hizmetlerinin güçlenmesi için gerekli yasal çalışmaları ivedilikle ele alacağız.

Ayrıcalıklıların değil, tüm toplumun devleti hedefi ile fırsat eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştıran, etkin ve yaygın sosyal hizmet ağlarını ülkenin her yerine taşıyacak çalışmalar yapacağız.

Engelli ve dezavantajlı yurttaşların her alanda fırsat eşitliğini, desteklenmesini savunacağız.

Gıda,iş ve yol güvenliği için gerekli yasal çalışmalara hız vereceğiz.

Karar alma mekanizmalarında katılımcı, demokratik ve şeffaf olmanın önünü açmak için sivil toplum örgütleri ile yakın temas halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ülkemizde ciddi bir veri toplama, verileri değerlendirme eksikliği vardır. Meclis'te veriye dayalı, ölçülebilir, hesaplanabilir, sorgulanabilir politikaların geliştirilebilmesini sağlayacağız.

Yolsuzluklara, adaletsizliklere karşı toplumun vicdanı olacak, mücadeleyi yükseltecek, hesap soracağız.

Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zemininde çözümü için kararlı, kesintisiz, aktif bir mücadele sürdüreceğiz.”

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