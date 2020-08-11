Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına 5 Ekim’de başlayacak
Meclis Genel Kurulu, 1 Temmuz’da başlayan yasama tatili döneminde olağanüstü toplantılarla yaptığı çalışmalarını, bugünkü 7. olağanüstü birleşimle tamamladı.
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Meclis Genel Kurulu, 1 Temmuz’da başlayan yasama tatili döneminde olağanüstü toplantılarla yaptığı çalışmalarını, bugünkü 7. olağanüstü birleşimle tamamladı.
Yarın başlayacak Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci öncesinde son kez toplanan Meclis Genel Kurulu, yeni yasama yılına 5 Ekim’de başlayacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun son olağanüstü toplantısında, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.
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