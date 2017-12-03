MDP 29 aday ile seçime katılacak

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 7 Ocak Erken Genel Seçimlerine katılım için 1 Aralık tarihinde 50 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduklarını fakat 50 adayın 21'inin evraklarında eksiklikler olması nedeniyle 29 adayla seçimlere gireceklerini açıkladı.



Yazılı bir açıklama yapan Büsküvütçü, partisinin seçimlerde hiç bir partiye angaje olmadan kendi öz varlığını ve iradesini ortaya koyacağını kaydetti.