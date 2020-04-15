Maske ihalesi açıldı

Muhtelif yarım yüz maskesi alımı için ihaleye çıkıldı.

Tekliflerin en geç 22 Nisan Çarşamba sabahı saat 09.30’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonu’ndaki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Teklifle ilgili bilgi ve şartnamelerin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi adresinden ücretsiz temin edilebileceği, ve bu konuda 22 85 940 (239) ile 22 85 940 (204) numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği bildirildi.