Maraş'ta fare istilası

Mağusa-Maraş bölgesi farelerin istilasına uğradı. Özellikle geceleri ortaya çıkan fareler, bahçelerdeki sebzeleri zarara uğratıyor, evlere girerek yurttaşlara zor anlar yaşatıyor.

YENİDÜZEN ihbar hattına Maraş’ın yerleşime açık bölgelerinden yollanan fotoğraflar bahçelere ve evlere musallat olan büyük farelerin yurttaşların kendi imkanları ile öldürüldüğünü gözler önüne seriyor.

YENİDÜZEN’e ulaşan yurttaş, bu yaşına kadar böyle bir şeyi yaşamadığını belirterek, "Geceleri uyku uyuyamaz duruma geldik. Uykuyu bıraktık fare avcılığına başladık. Bir gecede ortalama 15-20 civarında fare yakalıyoruz. Kentin her mahallesinde her evde aynı sorun var. Herkes fareleri yok etmek için uğraşıyor artık rahatsız olmaya başladık her şeyimize zarar veriyorlar. Son 1 aydır çok çoğaldılar. Artık gündüz de evlerimizin bahçelerinde fareler koşuyor. Büyük ihtimal kapalı bölgeden geliyorlar, belediyenin bir şeyler yapması lazım” diye konuştu.