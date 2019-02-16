Gece kulübü işletmecisi Ali Kalyon Mahşeker, evinde ölü bulundu. Polis olay yerinde...

Ali Mahşeker'i evinde çalışan yardımcısının bulduğu ileri sürülüyor...

Polis Ali Kalyon Mahşeker'in ölümünü, 'Ani ve Gayri Tabii Ölüm' olarak duyurdu:

"16.2.2019 tarihinde saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Ali KALYON (E-57), ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Soruşturma devam etmektedir."

Evinde ölü bulunan Ali Mahşeker'in naaşı polis ekiplerince götürülürken, evi önünde toplanan acılı yakınları bazı hükümet ve belediye yetkililerine tepki gösterdi...

Ali Kalyon Mahşeker'in işletmecisi olduğu gece kulubü bir süre önce kapatıldığı ve izinlerinin yenilenmediği biliniyordu.