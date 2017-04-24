Mahkemelere 10 milyon 69 bin TL gelir!

Ayşe GÜLER

Mahkemeler, 2016’da toplamda 10 milyon 69 bin TL gelir elde etti. Mahkemelerin tahsil ettiği paraların 4 milyon 539 bin TL’sini para cezaları, 1 milyon 196 bin TL’sini belediye cezaları, 3 bin 341 TL’sini ise gelir(müteferrik) oluşturdu.

2016 Mahkemeler Faaliyet Raporu’na göre aynı yıl yurttaşlar 4 milyon 78 bin TL mahkeme harcı ödedi, evliliklerle ilgili 252 bin 670 TL damga pulu tahsilatı yapıldı.

10 bin 816 mazbatadan 4 milyon 539 bin TL GELİR!

Rapora göre; ceza davalarında verilen hükümler sonucunda 2016 yılında icra edilen 10 bin816 mazbata ile 4 milyon 539 bin TL gelir elde edildi. Aynı yıl 1 milyon 196 bin TL de belediye cezası tahsil edildi.

2015 yılında ise 14 bin 408 mazbata ile 3 milyon 298 bin TL gelir ve 1 milyon 28 bin TL’de belediye cezası geliri elde edilmişti.

RAPORDAN: 10 bin 816 mazbatadan 4 milyon 539 bin TL para cezası,

1 milyon 196 bin TL belediye cezası,

3 bin 341 TL müteferrik ,

4 milyon 78 bin TL mahkeme harcı,

Evliliklerden 252 bin 670 TL gelir elde edildi…

4 milyon 78 bin TL mahkeme harcı…

Öte yandan geçtiğimiz yıl toplamda 4 milyon 78 bin TL’lik mahkeme harcı elde edildi.

Bunların 3 milyon 682 bin TL’sini ‘PUL’ parası oluşturdu, 176 bin 796 TL’si ‘nakit’ olarak ödendi, 219 bin 842 TL’si de elektronik dava dosyalama pul harcından elde edildi.

Birincilik Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde…

Harçların mahkemelere göre dağılımına bakıldığında ise Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin başı çektiği rapora yansıdı.

Buna göre 2016 yılında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 1 milyon 485 bin TL pul parası yatırıldı, 78 bin 531 TL nakit ödeme yapıldı, 100 bin 749 TL’de elektronik dava dosyalama pul harcı elde edildi.

Girne Kaza Mahkemesi ise mahkeme harçları içerisinde ikinci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Girne Kaza Mahkemesi’ne 742 bin 509 TL pul parası, 42 bin 287 TL nakit, 61 bin 234 TL’de elektronik davalardan ödeme yapıldı.

Harçlarda yıldan yıla artış…

Faaliyet Raporu’na göre mahkeme harçlarında yıldan yıla artış yaşandı.

2014 yılında ‘pul, nakit ve elektronik dava dosyalama pul harcı’ dahil mahkemelerin aldığı harç tutarı 3 milyon 646 bin 518 TL olarak belirlenmişti.

Bu rakam 2015’te 4 milyon TL’ye yükselmiş, geçtiğimiz yıl da 4 milyon 78 bin TL belirlenmişti.

Evliliklerden 252 bin 670 TL!

2016 yılında gerçekleşen 1204 evlilik nedeniyle Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 252 bin 670 TL’lik damga pulu tahsilatı yapıldı.