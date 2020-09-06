Mağusa'da uyuşturucu, 5 tutuklu

Mağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da dün D.S.’nin (E-26) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık beş buçuk gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. Adı edilen ve araçta yolcu olarak bulunan F.G. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa bugün sabaha karşı H.M. (E-22) ve M.S.S.'nin (K-24) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada ise yaklaşık 9 gram ağırlığında uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve üzerinde yaklaşık 10 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu.

Adı edilenler ve meselede bağlantısı bulunan M.A.S.A. (E-24) tutuklanırken, M.A.S.A’nın ikametgahında da yapılan aramada, yaklaşık 1 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. Soruşturma devam ediyor.