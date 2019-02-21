Mağusa’da aşk şarkıları

Arkın Palm Beach Hotel’de geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Alişan ile aşk dolu bir sevgililer günü gecesi yaşandı. Alişan birbirinden güzel ve özel şarkıları kendisini dinlemeye gelen konuklar için söyledi. Alişan şarkıları ve kendisini dinlemeye gelenlerle yaptığı sohbetlerle büyük ilgi görürken, sahneden inerek konukların arasında söylediği şarkılarla adeta coşkuyu tavan yaptırdı. Geceye katılan çiftler sevgililer gününün tadını doyasıya çıkarttı.