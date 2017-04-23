Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur oylaması bugün yapıldı. İlk sonuçlara göre, Macron ve Le Pen 2.tura kaldı. 1.turda Macron yüzde 23,7, Le Pen yüzde 21,7 oranında oy aldı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur oylaması yapıldı. İlk sonuçlara göre, Macron ve Le Pen 2.tura kaldı. 1.turda Macron yüzde 23,7, Le Pen yüzde 21,7 oranında oy aldı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketine göre, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

Ülkede 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

France 2 kamu yayıncısı televizyon kanalının hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Buna göre Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,5'er oy aldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.