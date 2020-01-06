CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı'yla ilgili Şehir Planlama Dairesi tarafından 31.12.2019 tarihinde ilgli dağıtım yerlerine gönderilen yazıda iki paragrafın birbirini tutmadığını belirterek, bu konuda tam bir keşmekeş yaşandığını söyledi.

Erhürman'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapıtığı açıklama şöyle;

"Şehir Planlama Dairesi tarafından 31.12.2019 tarihinde ilgili dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, birinci paragrafta imar planının yürürlüğe girdiği, ikinci paragrafta ise Plan Resmi Gazete'de yayımlanıncaya kadar Emirnamenin kural ve koşullarının geçerli olacağı yazıyor. Plan yürürlüğe girdiyse emirname yürürlükten kalktı demektir. Emirnamenin kural ve koşulları geçerliyse Plan yürürlüğe girmemiş demektir. İkisinin birden olması mümkün değil. Maalesef tam bir keşmekeş yaşanıyor..."



Şehir Planlama Dairesi tarafından 31.12.2019 tarihinde ilgli dağıtım yerlerine gönderilen yazı