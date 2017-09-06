LTB okullarda temizlik yapıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 2017-2018 eğitim yılı öncesinde Lefkoşa’daki ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında geniş kapsamlı temizlik ve kasis-yaya geçidi boyama çalışması yapıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Ağustos ayının son haftası itibarıyla başlatılan çalışmalar ilk ve orta dereceli 34 okulda gerçekleştirilecek.

Temizlik ve boyama çalışmaları, LTB Temizlik Şubesi, LTB Park Bahçeler ve Trafik -Aydınlatma Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bir program çerçevesinde yapılacak.