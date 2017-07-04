Limasol’da bir eve el bombası atıldı

Limasol’da önceki gece yarısı bir futbol takımı personelinin evinin önüne el bombası atıldığı bildirildi. Politis gazetesi, M26 savunma tipi el bombasının beton zeminde patlaması neticesinde bölgede park haline bulunan iki araçta maddi hasarlar meydana geldiğini kaydetti.

Habere göre olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

