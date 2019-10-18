Limasol açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem!

Limasol açıklarında deprem meydana geldi. Meteoroloji Dairesi deprem raporuna göre bugün 13,46’da Lefkoşa Deprem İstasyonu’na yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta hafif şiddette ve Richter Ölçeğine göre büyüklüğü 4,2 olan bir deprem yaşandı.

Rapora göre yapılan ilk değerlendirmede deprem merkez üssü 34,45 kuzey 33,07 doğu koordinatlarıyla 5,4 km derinlikte Limasol açıkları olduğu belirlendi.