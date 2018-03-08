'Liderler yemekte buluşuyor' iddiası

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in sosyal nitelikli bir yemekte bir araya gelmelerine ilişkin haberler Rum basınında yer almayı sürdürüyor.

Politis gazetesi: “Yemek Önümüzdeki Hafta – Kıbrıslı Türkler Tarih Belirlenmesi İçin Spehar’ı Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal nitelikli bir yemekte bir araya geleceklerini ve yemeğin büyük ihtimalle önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini iddia etti.

Gazete, tarafların, özellikle de Kıbrıs Türk tarafının, yemeğin tarihinin belirlenmesi konusunda, BM yönetimini bilgilendirmek için New York’ta bulunan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dönüşünü beklediğini öne sürdü.

Akıncı’nın Spehar’a, “bu tür bir görüşmenin gerçekleştirilmesine açık olduğunu ancak Kıbrıs Türk toplumunun iç siyasetinde bekleyen konular olduğunu” söylediğini iddia eden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise dün konuya ilişkin açıklamasında “görüşmenin gerçekleşmesinin Akıncı’ya bağlı olduğunu” söylediğini yazdı.

Hristodulidis, Akıncı’nın bu konudaki görüşüne ilişkin genel kanının “buna ihtiyaç olduğu ancak şu anda uygun zaman olmadığı” şeklinde olduğunu savundu.

Burcu'nun tepkisi

Gazete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun ise Hristodulidis’in bu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdiğini ve Akıncı’nın görüşme önerisini reddettiği yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söylediğini yazdı.

Haberde, Brucu’nun açıklamalarına geniş yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Liderler Görüşmesi Hazırlanıyor” başlığı altında verirken, Spehar’ın adaya hafta sonu döneceğini, liderlerin sosyal nitelikli bir görüşme gerçekleştirmesi konusundaki çalışmaların Spehar’ın dönüşüyle yeniden başlayacağını iddia etti.

Gazete, BM’nin, liderler görüşmesinin liderleri ilgilendiren bir konu olduğu ve ne zaman görüşeceklerine onların karar vereceği görüşünü taşıdığını savunarak, liderlerin karar vermeleri durumunda BM’nin ayarlama yapmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Spehar Guterres'le görüştü... Kıbrıs Özel Danışmanı atanacak iddiası

Gazete: “Spehar Zorlukların Olduğu Mesajını Verdi” başlığı altında verdiği bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinde, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması konusunda “zorluklar bulunduğu mesajını verdiğini” iddia etti.

Diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde gazete, Spehar’ın Guterres’le görüşmesi sırasında, “doğal gaz konusundaki gelişmelerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini” söylediğini belirtirken Guterres’in ise “taraflarla istişareler gerçekleştirerek müzakerelerin yeniden başlaması için ortamın uygun olup olmadığını araştıracak, geçici bir Kıbrıs Özel Danışmanı atamayı düşündüğünü” dile getirdiğini öne sürdü.

Haberde, Türkiye’nin, Fransız Jean-Marie Guehenno’nun bu göreve atanmasını, AB üyesi bir ülkeden geldiği gerekçesiyle kabul etmediği iddia edilirken, bazı isimler üzerinde tartışılıyor olsa da şu an için kesin bir şey olmadığı belirtildi.

Gazete, Spehar’ın New York’taki temasları çerçevesinde Rum Büyükelçi ve KKTC’nin temsilciyle de görüştüğünü yazdı.

Korniliu: “BM Genel Sekreteri Danışman atama olasılığını inceliyor"

Güney Kıbrıs’ın BM’deki temsilcisi, Rum Büyükelçi Kornilios Korniliu, Spehar’la görüşmesinin ardından gazeteye yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in “düşünme döneminin ardından müzakerelerin yeniden başlaması için koşulların uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Lefkoşa’ya, garantör ülkelerin başkentlerine ve AB’ye gidecek özel bir danışman atamayı gerçekten de düşündüğünü” iddia etti.

“Yeni danışman kabul etmeye hazırız”

Gazete haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.

“Bizim için asıl konu, gerçekten olumlu sonuçlanacak bir diyaloğun nasıl başlayabileceğini görmemizi sağlayacak koşulların oluşmasıdır. Bu sonuca ulaşmamız tamamen karşı tarafın, Türkiye’nin elindedir” iddiasında bulunan Hristodulidis, “Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlamasını istemediğini” öne sürdü.

Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hristodulidis, BM’nin, sadece Kıbrıs’a değil, Türkiye’ye, Yunanistan’a, İngiltere’ye ve AB’ye de gidecek yeni bir özel danışman atamasını kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e de açıklamada bulunduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin danışman ataması konusunun idaresinin Türkiye tarafından, Kıbrıslı Türklerin haberi olmadan yapıldığını iddia ettiğini yazdı.

Hristodulidis açıklamasında şu iddialarda bulundu:

“Türkiye’nin şu anda istediği şey müzakerelerin başlaması değildir. BM Genel Sekreteri, bu durumu ve bilinen bir eski yardımcısının Kıbrıs’a gönderilmesinin kabul edilmemesini olumsuz karşılamaktadır. Haberleri dahi olmadığı izlenimini edindiğim Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’nin öne sürdüğü mazeret ise eski BM yardımcısının Avrupalı olmasıdır. Guterres de Avrupalıdır”.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Guterres Hareketleri – Sekiz Aydan Sonra Düşünme Devri Bitti – Guterres Harekete Geçti – Yemek İçin Hazırlıklar”

Haravgi: “Araştırma Temasları İçin BM Genel Sekreteri Danışmanı Arıyorlar”.