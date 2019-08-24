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Lefkoşa'dan Mağusa'ya gidecek araçlara uyarı

Lefkoşa'dan Mağusa'ya gidecek araçlara uyarı

Polis, Lefkoşa - Mağusa Anayolunun, Haspolat Çemberi ile Yusuf Çocuk Lastikçi arasında kalan kısmında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle Mağusa yönündeki gidişin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

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Polis, Lefkoşa - Mağusa Anayolunun, Haspolat Çemberi ile Yusuf Çocuk Lastikçi arasında kalan kısmında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle Mağusa yönündeki gidişin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Lefkoşa'dan Mağusa ‘ya doğru gidecek araçlar için ulaşım, Haspolat çemberinden sola Taşkent yolu - İlahiyat Koleji - Yusuf Çocuk ltd önlerine çıkan servis yolu üzerinden sağlandığı bildirildi.

Söz konusu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 

Fotoğraf ARŞİV

 

 

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