LEFKE’DE PEMBE GÜN

Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi “ 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle “Pembe Gün” etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Lefke Gazi Lisesi’nde farkındalık yaratmak adına kermes düzenlendi. Aynı zamanda lise bölümünde öğrenim gören öğrenciler Lefke’de sokak sokak dolaşarak broşür dağıttı.

Gittikleri her evde ilgi ile karşılanan öğrenciler farkındalık yaratmanın mutluluğunu yaşadı. Broşür dağıtımı sonrası Lefke Kaymakamlık binası önünde toplanan iki okul öğrencilerine hitaben Lefke Kaymakamı Sadi GÜNEŞ, Lefke Gazi Lisesi Müdürü Sevim KARAMANOĞLU ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Müdür vekili Kazım İRDEM birer konuşma yaptı. Etkinlik, Lefke Gazi Lisesi’nin davetlisi olarak katılan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye KOCAİSMAİL’in konuşması ile tamamlandı.