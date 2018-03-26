LBT’den Dünya Tiyatro Günü bildirisi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeni ile bir bildiri yayınladı. “Çağlar Öncesinden Çağlar Ötesine” isimli bildiriyle beraber, Dünya Tiyatro Günü’ne özel hazırlanan etkinlik programı da paylaşıldı.

Çağlar, çağlar, çağlar öncesinden

bir ses, ritim, vuruş, ezgi,

çağlar, çağlar, çağlar içeren

zamanı deldi, geçti,

söz edindi,

ışık edindi,

oyuncuların belleğine, yüreğine yerleşti,

müzisyenlerin ellerine, dillerine yerleşti,

düşünce, gövde edindi,

eylemsize eylem oldu, ümitsize ümit,

boş vermişe mücadele bilinci –belki,

çağlar, çağlar, çağları yüklendi

bugün, buraya, bu sahneye geldi.

Az sonra sözünü söyletecek,

bir ekibe “biz birlikte mücadele ettik,

şu lafı ettik” dedirtecek.

Çünkü tiyatro düşüncenin gövde bulmasıdır bir ekipte,

çünkü tiyatro bir örgütlenmedir başlı başına,

bizzat kendisi, kendi haliyle.

Oyuncusu, yönetmeni, müzisyeni, tasarımcısı,

ışıkçısı, uygulayıcısı, yazarı, çizeri ve seyircisiyle.

Söylenmeyeni söylemek,

görünmeyeni göstermek,

varılmayana yol vermek,

ölüm karşısında yaşamı yüceltmek için bir örgütlenme,

insanca olanı hatırlatmak, barış ve demokrasiyi önde tutmak,

insanı insandan ayıran ne varsa hepsinin ötesine bakmak,

birleştireni bulmak,

bir alkışta, bir duyguda kavuşturmak için bir örgütlenme!

İşte bu örgütlenmede, seyircidir en önemlisi, bütün parçalar içinde.

Alkışıyla onay verir. Varlığıyla eklemlenir. Madem öyle,

hep ama hep daha iyisini talep etmelidir.

Sözün, eylemin, düşüncenin daha iyisini

ve hepsinden öte

bir çağın ilerisini!

Bazı çağlar içinde, mesela bugün gibi,

daha da uyanık olmalıdır, “ne diyor?” diye sahnedeki.

Bölenin mi tarafını tutuyor, yoksa birleştirenin mi?

Gericinin mi tarafını tutuyor yoksa ilericinin mi?

Söyleneni mi tekrarlıyor yoksa söylenmeyeni mi gösteriyor,

özgür mü bırakıyor düşünceyi yoksa kendi düşünce hapsinde mi?

Ve alkışlamamalı seyirci, hayır, kesinlikle, sahnede her izlediğini.

Çağlar öncesinden çağlar ötesine

devam etmektedir ve edecektir bu örgütlenme,

dünyanın daha iyi bir yer olması için verilecek mücadele,

edilecek laf bitmedikçe.

Sıra söze ve eyleme gelecektir yine, şimdi olduğu gibi: perde!

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Etkinlik Programı:

27 Mart Salı 10:00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler” - Bandabuliya Sahnesi’nde

27 Mart Salı 11.00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler” -Bandabuliya Sahnesi’nde

27 Mart Salı 20.00 “İki Kişilik Hırgür” Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda ücretsiz sahnelenecektir.

28 Mart Çarşamba 10:00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler”

28 Mart Çarşamba 11.00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler”

30 Mart Cuma ve 31 Mart Cumartesi saat 20:00’de “İki Kişilik Hırgür”