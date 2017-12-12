Lastiği patladı, kaza yaptı!
Çukurova kavşağı yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.
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Lefkoşa Mağusa anayolu üzerinde, Çukurova kavşağı yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Gönyeli’de sakin 24 yaşındaki Serkan Kılınç yönetimindeki NT 172 plakalı kamyonun lastiği patladı,
Araç gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak, sol yan kısmı üzerinde durabildi.
Kaza sonucu herhangi birinin yaralanmaması yüreklere su serpti.
Fotoğraf sosyal medya
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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