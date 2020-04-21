Kuzeyde 317 test, yeni vaka yok

Ali Pilli Meclis kürsüsüneden bugünkü rakamları açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 salgını dolayısıyla bugün 317 test yapıldığını, testler soncunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli'nin Meclis kürsüsünden "Maalesef bugün pozitif vaka yok" ifadelerini kullanması hem Meclis'teki milletvekillerinden hem de sosyal medyadan tepki topladı.