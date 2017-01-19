Kuzey Kıbrıs Turkcell’den konser ve müzik ziyafeti

Kuzey Kıbrıs’ın sevilen yeni müzik platformu fizy, müzikseverleri ünlü sanatçıların konser kayıtları ile buluşturuyor.

Çok zengin içerikli müzik arşivi ile dikkat çeken fizy müzik paketi, tüm iletişim çözümlerini mobil internetle hayatımıza getiren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası “lifecell paketleri ve sadece fizy peketini kullanmak isteyenlere aylık 5GB internetiyle sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı, fizy için hazırlanan çok özel listeleri ve son çıkan albümleri özgürce dinleyebiliyor; beğendiği şarkıların video kliplerini de izleyebiliyor.

Sürekli güncellenen hazır listelerle eşsiz bir müzik keyfi sunan fizy uygulaması Platinum tarifesi kullanıcılarına ücretsiz sunuluyor.

Ayrıca tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell aboneleri mevcut tarifelerine ek olarak 6,99 TL den başlayan fiyatlar ile fizy müzik paketinden yararlanabiliyor. fizy müzik ve video paketi ise 9,99 TL’den Kuzey Kıbrıs Turkcell abonelerine sunuluyor.

Konser kayıtları

fizy uygulaması içerisinde geriye dönük canlı konserlerin kayıtları da var. fizy kullanıcıları, sevdiği sanatçıların konserlerini izleyebiliyor, müziğin coşkusunu dilediği yerden yaşayabiliyor.

fizy uygulamasını kullanan her abone, videolar seçeneğine giriş yaptığı taktirde, “ayın popüler klipleri” ya da “yeni çıkanlar” gibi kategorilere de ulaşıyor.

Video listelerinin altında yer alan “fizy Konserleri” kayıtlarına da ulaşabilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Göksel, Gökhan Türkmen, Begü, Volkan Konak, Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal, Model ve Murat Boz gibi birçok ünlünün gerçekleştirdiği Yıldızlı Geceler konserlerinin görüntülü kayıtlarını izleme fırsatı buluyor.