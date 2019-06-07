Kuyumcudan çalınan altınlar basına sergileniyor
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün Girne’de bir kuyumcudan çalınan ve bugün Gazimağusa’da bir kısmı bulunan altınlar Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde basına sergileniyor.
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün Girne’de bir kuyumcudan çalınan ve bugün Gazimağusa’da bir kısmı bulunan altınlar Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde basına sergileniyor.
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