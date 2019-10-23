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Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu geceden başlayarak Cuma günü öğlene kadarki süreç için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Dairesi, bu geceden başlayarak Cuma günü öğlene kadarki süreç için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, halen devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklendiği duyuruldu.

Bu gece yarısından başlayarak, Cuma günü saat 12.00’ye kadarki süreçte, dolu yağışı, su baskını, dere taşması, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde rüzgar olabileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesi edildi.

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