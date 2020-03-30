'Kütüphane Haftası' etkinlikleri iptal edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, bu yıl 30 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Mağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde düzenlemeyi planladığı 56. Kütüphane Haftası etkinliklerini içinde bulunulan koşullar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, her yıl Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak kutlanmakta olan Kütüphane Haftası için planlanan bazı etkinliklerin 10 Nisan tarihinden sonra gerçekleştirilebilmesi hedefleniyor.

Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, kitap okumanın ve kitabın arkadaşlığının vazgeçilmez olduğunun daha iyi anlaşıldığı bugünlerde tüm kütüphanecilerin, yazarların ve okurların Kütüphane Haftası’nı kutladığını belirterek, “Evde kitabınla kal sağlıklı kal” dedi.