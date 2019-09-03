Kültürel miras paylaşımı adımı

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat’ta vardıkları uzlaşı çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının 1963 öncesi kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından önemli kesitler içeren ses ve video arşivleri ile 1974 sonrası kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, iade sürecini tamamlamak üzere bugün BM yetkililerine teslim edildi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Kıbrıslı Rum ressamlara ait tablolar, bugün saat 15.00’te İki Toplumlu Kütür Teknik Komitesi üyeleri tarafından, BM yetkililerine teslim edildi. Aynı anda Kıbrıslı Rum üyeler tarafından da 1963 öncesi Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait ses ve video arşiv kayıtlarının teslimi yapıldı. Arşivler ve resimlerle ilgili gerekli çalışmaların tamamlamasının ardından, karşılıklı iade edilen tüm kültürel ürünler ara bölgede düzenlenecek bir sergiyle ziyaretçilerle buluşturulacak.

Ara bölgedeki ortak serginin ardından tablolarla ses ve video kayıtları taraflara teslim edilecek. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rumlara ait 219 tablonun 45 yıl sonra sahiplerine iade edilmesi ile Kıbrıslı Türklere ait ses ve video arşivlerinin tesliminden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu karşılıklı iyi niyet adımının iki toplumun yakınlaşması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıslı Türk lider Akıncı, başta İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi üyeleri olmak üzere iade sürecine katkı koyan herkesi kutladı.