KTAMS, kamudaki grevi askıya aldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamudaki grevi askıya alındığını açıkladı.

KTAMS, üyelerine yolladığı mesajda, sendikanın rotasyon usulü çalışma önerisinin Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü belirtti. Mesajda, “Bu konuyla ilgili olarak tüm bakanlık ve dairelerdeki çalışma koşulları değerlendirildikten sonra nihai karar üretileceği tarafımıza iletilmiştir. Bu nedenle grevimiz gelişmelere bağlı olarak askıya alınmıştır” denildi.

“Bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulü çalışma sistemine geçilmesi” talebinde bulunan KTAMS, geçen hafta Perşembe ve Cuma günü kamuda tam gün uyarı grevi yapmıştı.